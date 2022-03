FOTOD | Hurghadas avati uus omanäoline luksuskuurort. Hotellijuht: siin tunneb igaüks end nagu kodus

Sunrise Tucana Resort luksuskuurort avati 2021. aasta detsembris. See on Premium All Inclusive kuurort, kus kogu toitlustus on á la carte ning suur valik snäkke ja jooke on saadaval 24/7. Kuurordis on 240 sviiti/korterit, millest uhkemad on oma basseini ja muude hüvedega.

Vaata fotosid Sunrise Tucana kuurordist:

Uurin ka Sunrise Tucana Resorti hotellijuhilt Said El Atiekilt, mis tema arvates selle kuurordi eriliseks teeb ja see mees juba kiidusõnu kokku ei hoia. "Hämmastav arhitektuur, uskumatud interjöörid, autentne rahvusköökide toit, vapustav teenindus," loetleb hotellijuht Tucana hüvesid. "Siin tunneb igaüks end nagu kodus." Eestlasliku skepsisega toodud ülivõrrete üle veidi muiates pean tunnistama, et Saidil on siiski õigus, eriti viimase lause osas. Asjaolu, et Sunrise'i hotellides tervitatakse iga külalist lausega "Welcome home!" (e.k "Tere tulemast koju!"), toob sooja koduse tunde sisse küll.

Aga miks üldse inimesed peaksid Egiptusesse reisima, pinnin hotellijuhti veel. Mis on siin nii erilist? Ka sellele on hotellijuhil kohe vastus olemas. "Aastaringselt suurepärane ilm, kaunid liivarannad, imelised korallrifid, võrratu ja põnev ajalugu, maitsev toit, maagilised araabia ööd ja kohalike külalislahkus," loetleb Said Egiptluse hüvesid ja rõhutab, et ennekõike on Egiptus vaaraode maa ja igal inimesel tasuks seda riiki juba selle pärandi pärast külastada.

Kes seda siis praegu peale meie veel külastamas on? Said El Atieki sõnul on hetkel nende kuurordis kõige rohkem külalisi Ühendkuningriigist, Saksamaalt ja teistest Lääne-Euroopa riikidest, lisaks meile veel mõned ka Balti riikidest. "Meie juures armastavad puhata ka kohalikud," lisab hotellijuht.