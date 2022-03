VIDEO | Müüki tulid Jeffrey Epsteinile kuulunud privaatsed Kariibi saared — loe, miks sa ei taha neid ära osta

Great St. James on suures osas hoonestamata, välja arvatud mõned tagasihoidlikud funktsionaalsed ehitised. Kuid Little St. James on see saar, kus pandi toime paljud Epsteini kuriteod ja mida kutsutakse rahvasuus "pedofiiliasaareks". Seal asuvad villad, helikopteri maandumisplats, privaatne sadamakai, mitu basseini, kolm privaatset randa ja palju muud. See on saar, kus Epstein talle esitatud süüdistuste järgi paljud oma kuriteod toime pani, noorim kupeldatud tüdruk oli kohtutoimikute andmetel vaid 11 aastat vana. Paljud Epsteini vara müüki jälgivad inimesed on avaldanud sügavat kahtlust, kas keegi soovib osta saart, kus pandi toime sellised võikad kuriteod.