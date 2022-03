Kevadpuhkus Lätis | Kohad, mida võiksid kindlasti külastada!

Et puhkus oleks täiuslik, on oluline leida ka parim majutuskoht . Õnneks on Liepājal palju pakkuda – viietärnihotellist klassikaliselt ametlike ja spetsiaalse kujundusega hotellide, külalistemajade ning hubaste korteriteni.

Liepāja on armastatud reisisihtkoht, mis võlub paljusid endise Karosta sõjaväegarnisoni ainulaadsete vaatamisväärsuste, kultuuriliste ja arhitektuuriliste aarete poolest rikka kesklinna ning suure ahvatleva rannaga. Väiksusele vaatamata on linnas olemas kõik vajalik täiuslikuks ja meeldejäävaks puhkuseks. Liepājal on ka rikkalik kultuuri-, kunsti- ja spordiajalugu, mis tähendab, et teha ja näha on seal küll ja veel!

Kui kevadpäike ei lase enam toas istuda ning tunned, et pead kuhugi minema ja midagi tegema, siis tasub pilk pöörata meie lõunanaabrite poole. Läti on täis avastamata pärleid, kus tegemisi jagub nii suurematele kui ka väiksematele. Olgu sul reisikaaslaseks pere, sõbrad või silmarõõm, hea toit, kaunid linnad, uhked ostukeskused ja mõnusad spaad ootavad sind! Võta suund lõunasse ja vaata, mida Lätil sulle pakkuda on!

Aeglasel jalutuskäigul saab nautida järve ilu, külastada parun von Vietinghoffi suguvõsa rajatud mõisaparki ja ronida Templimäele , mis teeb Alūksnest kõige kõrgemal asuva linna Lätis. Linna keskuses on järvevaate lahutamatuks osaks Alūksne Uus loss , kus tegutseb kaks muuseumi: Alūksne muuseum ja loodusmuuseum .

Alūksne on järve kaldal asuv kaunis linn, kus vana on põimunud uue ja innovatiivsega. Alūksne jaama saabub iga päev Baltimaade ainus kitsarööpmelisel raudteel liikuv rong Bānītis ja selle sõidu heaks täienduseks on ajaloolisse pagasikuuri rajatud multimeedianäitus „Alūksne Bānītise jaam” , mida aitavad tutvustada eestikeelsed tekstid.

Oleme valmistanud ka eriti sõbraliku üllatuse. Kui külastate veebisaiti www.eestisobralik.lv ja sisestate oma nime, saate eestikeelse tervituse. Jagage pilti sotsiaalmeedias. Siis saavad ka teised teada, et olete käinud Valmieras – eestisõbralikus linnas.

On ammu teada tõde, et ühest päevast jääb Valmieras väheks, seepärast saate suurest öömajade valikust leida endale sobivaima ja jääda Valmierasse kauemaks.

Soovitame sõita ka Valmierast veidi väljapoole: näiteks võite ZTornis kogeda virtuaallendu legendidest põimitud Zilaiskalnsi kohal. Lisaks on piirkonnas hulgaliselt looduspärleid: Sietiņiezis (suurim valge liivakivi paljand Baltimaades), Skaņaiskalnsi looduspark, Seda raba matkarada koos vaatetornide ja suuruselt neljanda Läti järvega, Burtnieki järv koos mõisapargi , loodusraja ja vaatetornidega . Kultuurihuvilised saavad aga uudistada näiteks Kokmuiža lossikompleksi , interaktiivset näitust Rubene kirikus ja Sēļi mõisakompleksi.

Hotellis on kaheksa avarat konverentsisaali, mis sobivad suurepäraselt bankettide, pidude ja muude ürituste korraldamiseks.

Külastajate kasutuses on spaa-ala ja ööpäev ringi avatud jõusaal. Spaa-alal on aurusaun ja mullivann. Hotellikülastajad on teretulnud ka esimesel korrusel asuvasse ilusalongi ja massaažistuudiosse. Lisaks ootab külastajaid restoran PRIMAVERA, mis asub samuti esimesel korrusel. Hommikul serveeritakse restoranis hommikusööki ning pärast keskpäeva saavad külastajad nautida traditsiooniliste retseptide järgi valmistatud Itaalia köögi roogi ja tellida fuajeebaaris jooke.

Valgusküllastes numbritubades, millest avaneb maaliline vaade Riiale, on olemas kõik vajalik, et muuta külastajate olemine mugavaks – kliimaseade, lukustatav kapp, minibaar, teler, föön ja muud vannitoatarbed ning tasuta Wi-Fi.

Koduteel tehke Läti-Eesti piiri ääres kuue vaatetorni tuur , et nautida fantastilisi päikesetõuse ja -loojanguid. Soovitame kindlasti ronida ka järsule Druski mäele Vana-Laitsna (läti k Veclaicene) maastikukaitsealal , et heita Läti poolt pilk Suurele Munamäele.

Disain, kodusus, luksuslikkus, ajaloolised mälestused, puhkus järvekallastel ja eriline, individuaalne suhtumine – sellised on Alūksne ööbimispaigad , mis üllatavad ja suurendavad soovi nautida ilusaid ja lõõgastavaid puhkepäevi.

Öine Alūksne on ideaalne koht romantilisteks jalutuskäikudeks – öösiti säravad kuu ja tähed ning valgusetendustes mängivad Alūksne parkide ja Lossisaare objektid. Muusikaline sild aga laseb kuni keskööni iga täistunni alguses kõlada romantilistel meloodiatel.

Hotelli külastajatele on parkimine tasuta. Lisatasu eest on hotelli lubatud ka lemmikloomad.

Koduleht: www.hotelbellevue.lv

E-post: info@bellevue.lv

Tel +371 6706 9000

Via Jurmala Outlet Village

Via Jurmala Outlet Village on Baltimaade ainus vabas õhus asuv outlet-linnak, kus saab osta enam kui 70 eri kaubamärgi tooteid. Via Jurmala Outlet Village on koht, kust leiab aasta ringi kaupu kogu perele 30–70% allahindlusega.

Külastajate lemmikpoodidest on esindatud Baltimaade ainus Guessi väljamüügipood, kontseptuaalne pood Puma Outlet ja selliste kaubamärkide kauplused nagu Ecco, Sizeer, Sportland Outlet, Levi’s, Denim Dream, Mustang, Crocs, Stefanel jpt. Outlet-linnakust leiate ka selliste kaubamärkide kauplused, mis on Baltimaades veel vähe tuntud, kuid on nii Euroopas kui ka mujal maailmas laialt levinud.

Soodsa ostlemise kõrval saab linnakus ka igapäevatoimetustest puhata: jalutada keskaegses stiilis ehitatud linnaku tänavatel või nautida maitsvat lõunat ühes paljudest kohvikutest ja restoranidest.

Kui külastate Via Jurmala Outlet Village’it koos lastega, satuvad nad kindlasti vaimustusse 600-ruutmeetrisest mänguväljakust City Kids Via Jurmala. Paljude atraktsioonidega mänguväljak on avatud nii üksikisikutele kui ka rühmadele. Seal saab korraldada ka meeleolukaid lastepidusid ja temaatilisi koolitusi.

Igal nädalavahetusel toimuvad outlet-linnakus mitmesugused üritused kogu perele. Lihavõttepühade ajal, 15.–16. aprillil, ootab külastajaid suurejooneline meelelahutusprogramm. Alates maist korraldatakse outlet-linnakus kord kuus soodusmüüke koos õhtuse meelelahutusprogrammiga.

Via Jurmala Outlet Village asub Riia-Jūrmala maanteel ja on avatud iga päev kell 10–20. Kohtumiseni!

Jūrmala Spa

Kevad on käes ja päike paistab üha soojemalt. See on kahtlemata üks kauneimaid aegu aastas, mil veeta romantiline puhkus kallimaga või korraldada hoopis vahva väljasõit kogu perele Jūrmalas asuvasse Läti suurimasse spaahotelli Hotel Jūrmala SPA.