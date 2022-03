Reisijad ei pea nafta kallinemise tõttu rohkem maksma: Novatours lisas reisidele kütuse hinnatõusu kaitse

„Alates 2022. aasta algusest on lennukikütuse hind tõusnud ligi 60 protsenti. Seni, kuni kütuse hinnamuutused jätkuvad ning ebakindlus turul on suur, soovime oma reisijaid kaitsta jätkuvalt suurenevate kulude eest ning uue lisanduva teenustasuga tagame, et sel aastal Baltimaadest väljuvate reiside hinnad seoses võimaliku kütuse kallinemisega ei tõuse," ütles Novaturas grupi tegevjuht Vitalij Rakovski.