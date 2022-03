Reisija veetis öö võõras majas, uskudes, et rentis selle Airbnb kaudu

Hommikul koputati aga ootamatult uksele. "Ma olin üllatunud, et elanik ise enda uksele koputas. Siis ta küsis mult, kas saan mind aidata ning lausus, et see on tema maja," meenutas mees. Drecksler vastas seepeale, et tegemist on ju Airbnb'ga, mille ta rentis.