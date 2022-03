Hai hammustuse tagajärjel suri Kariibi meres Itaalia turist

Hai rünnaku ohvriks langes 56-aastane Itaalia turist, kes ujus läinud nädala reedel Kolumbias San Andresi saare kalju lähedal. Teda hammustas 2,5 meetri suurune hai ning võimude teatel suri mees raskesse verekaotusse.

Juhtum leidis aset piirkonnas nimega "La Piscinita", mis on tuntud kui populaarne snorgeldamise ala. Võimud lisasid, et tavapäraselt on alal, kus rünnak toimus, vähem ujujaid. Sukeldumisinstruktor Mirla Zambrano ütles, et juhtum oli esimene teadaolev hai rünnak turistile San Andresi piirkonnas.

"Olime kõik väga üllatunud," ütles 50-aastane Zambrano ajalehele The Daily Mirror. Saare valitsuse pressiesindaja kinnitas, et sukeldumis väljasõite korraldatakse tihti just koos professionaalidega ning nad mööduvad haidest sageli lähedalt, kuid midagi taolist ei ole varem juhtunud.

Merebioloog Rodrigo Lopez ütles ajalehele The Mirror, et "inimesed on juhtunu pärast väga mures". "Tunnistaja ütles, et rünnatud mees oli hea ujuja ja oli meres olnud juba mõnda aega ning kui ta pärast kalda poole naasmist teist korda kaugemale välja läks, hakkas ta appi karjuma ja teda ümbritses veri," selgitas Lopez.