Kevadised mälestused. Soovitused, mida teha saabuval nädalavahetusel

PROTO avastustehas Foto: PROTO avastustehas

Kevad saab jagu viimastest lumekuhjadest ning ka sündmustes on tunda kevadet. Tallinna Loomaaias on alanud kevadine pulmaaeg, PROTO Avastustehases on vaatamiseks ja katsumiseks väljas päikeseauto ning soojema ilmaga saavad tuure ja matku ette võtta ka need, kes külma ja lumega on kaua tubast elu eelistanud.