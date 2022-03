Eesti Pagulasabi on aidanud Eestisse jõuda ligi 1200 Ukraina sõjapõgenikul ja tänab aitajaid

Erinevad ettevõtted on Eesti Pagulasabi toetanud nii teenuste, toidu, ravimite kui ka asjaajamise lihtsustamisega, samuti on ettevõtetelt tulnud erinevas suurusjärgus annetusi. Kuigi ettevõtjaid, kes on läbi erinevate organisatsioonide Ukraina kriisis kannatanutele ühel või teisel moel tuge pakkunud, on rohkem, soovib Eesti Pagulasabi eriliselt tänada neid Eesti ettevõtteid ja ettevõtjaid, kellega oleme juba koostööd teinud.

Eesti Pagulasabi tugiteenuste juhi Anu Viltropi sõnul on igas kriisis kõige olulisem kiire reageerimine, mistõttu on Pagulasabil hea meel, kui palju ettevõtteid on tulnud sellel raskel ajal appi. "Eesti Pagulasabi koormus kasvas kordades, kuid tänu kümnetele ja kümnetele Eesti ettevõtjatele oleme kiirkorras saanud aidata Eestisse tulla üle tuhande sõja eest põgeneva inimese ning korraldada humanitaarabi pakkumist Ukrainas kohapeal. See on väga otsene mõju, mille ulatus on tänu heale koostööle kordades suurem, kui üksinda jaksaksime katta," sõnas Viltrop.

Eesti Pagulasabi tänab: AS Go Bus, AS Lux Express Estonia, Medifum Group OÜ, Merling Reisid OÜ, MK Reisid AS, Hansareisibüroo AS, Taisto Bussid AS, Bussberg OÜ, Indre Trade OÜ, Alltours OÜ, JSC Olego Transportas, Citybee, Flavesco OÜ, Selver, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Ülikool, Wise, Bolt, Wolt, Coca-Cola, Saku, Värska, Omniva, Kapten Grant, Benu apteek, AS Salvest, Mobec AS, Ampstükk, Paradise Finest Foods OÜ, Mixpack OÜ, Koduekstra, La Muu AS, L'Oreal, Orient kontorikaubad, AS LTT, Toiduliit, Toidupank, VLND Burger jt.

Eesti Pagulasabi ootab jätkuvalt ettevõtjate abipakkumisi toidu- ja meditsiiniabi lähetamiseks Ukrainasse, vastavad kaubaannetuste ja veoteenuste pakkumised palume saata humanitaarabi@pagulasabi.ee. Samuti on jätkuvalt oodatud ettevõtete rahalised annetused: https://www.pagulasabi.ee/ukraina-abistamine.

MTÜ Eesti Pagulasabi on 2000. aastal asutatud avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing. Eesti Pagulasabi eesmärk on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Eesti Pagulasabi on Ukrainas humanitaarabi pakkunud alates 2014. aastast.