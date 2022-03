Liigutav tegu. Eestlased toetavad ukrainlasi, broneerides nende kodumajutusi

Instagramis levib üleskutse toetada Ukraina elanikke. Toetus põhineb sellel, et inimene broneerib mõnes Ukraina linnas Airbnb kaudu omale majutuse ning valib ööbimiseks kõige varasema võimaliku kuupäeva. Seda eesmärgiga pakkuda keerulisel ajal kohalikele majanduslikku tuge: teha üksnes kingitus või jäädagi ootama rahulikumat aega, et siis päriselt ka sinna reisida.

"Tegin broneeringu ära ja tahaksin väga homme Kiievis olla, aga lükkan reisi siiski edasi. Kirjutasin korteriomanikule, et kohtume mõne aja pärast ja loodan, et broneeringust saadavast summast on talle ja ta lähedastele abi," kirjutas Kaari Põlder oma sotsiaalmeediakanalil.

Majutaja oli Kaari toetuse üle väga tänulik. "Tere, Kaari! Aitäh! Sinu toetus puudutab mu südant! Kogu pere on uskumatult tänulik! Mina ja mu lapsed oleme nüüd pagulased. Raketisadu tõttu lahkusime eile Kiievist.

Loodan, et tulete meie juurde rahu ajal ning siis teeme jalutuskäigu läbi meie õitsva linna. Pisarsilmil, tänan teid toetuse eest! See on igavesti meie südames," kirjutas majutaja.

Lisaks Kaarile võib kommentaaridest välja lugeda, et ka teised eestlased on tänu tema üleskutsele reageerinud ning sama teinud. Majutajad on toetuste üle tänulikud ja liigutatud.