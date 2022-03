MADRID | Palju enamat kui härjavõitlus, flamenko ja tapad

Egiptuse tempel võib küll viimane asi olla, mida Madridist oodata, kuid just see Debodi tempel on. Debodi ajalugu ulatub teise sajandisse enne Kristust. See anti egiptlaste poolt Hispaaniale ja viidi Madridi, kus see taastati kivi kivi haaval ning avati turismile 1972. aastal. Kui otsite kohta, kus nautida Madridi imelisi päikeseloojanguid, siis tegu on ühe sobivaima kohaga.