Küprosele reisides ei pea läbipõdenud ja vaktsineeritud reisijad enam koroonaviiruse teste tegema

Vaktsineerimata ja läbipõdemata reisijad, kes on pärit punasesse nimekirja kantud riigist (s.h Eestist), peavad Küprosele saabumisel lisaks sisenemiseelsele testile sooritama veel ühe testi kohapeal.

Ryanair pakub viimast kuud edasi-tagasi otselende Tallinnast Paphosele. Võimalik, et need on ka selle liini viimased lennud, sest lennufirma pole uusi kuupäevasid välja kuulutanud.