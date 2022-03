SELGITUS | Vene lennukid endiselt Eesti õhuruumis? Esmamulje on siiski petlik

Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse liige ja lennujuhtimise valdkonna juht Üllar Salumäe selgitab esmalt, et lennukeeld ei kehti Venemaa õhuruumist tulnud õhusõidukitele, vaid Vene Föderatsiooniga seotud lendudele st Vene registris olevatele õhusõidukitele, Vene lennufirmade opereeritavatele õhusõidukitele (sh neile, mis on registreeritud kusagil mujal), Vene ettevõtete poolt liisitud õhusõidukitele jne.

Tekib aga küsimus: kui lihtne on näiteks lennukit viia teise lipu alla, et see võiks siis justkui puhta lehena ikkagi siin maanduda?

„Õhusõiduki ümberregistreerimine on tõepoolest lihtne. Kõik, mis sealt edasi, on aga oluliselt keerulisem. Kui õhusõidukit on kavas kasutada erasõidukina, siis peaks potentsiaalne keelust mööda hiilija suutma varjata ka oma omandisuhteid. Sest keeld käib ka Vene Föderatsiooni omanikega ja nende poolt liisitud/kasutatavate õhusõidukite kohta. Kui õhusõidukit on kavas kasutada ka liinilendudeks, siis on vaja saada kohalikelt ametivõimudelt terve hulk sertifikaate, tõendada vastavusi jne. Kokkuvõttes: see on võimalik, aga üsna keeruline ja kallis protsess, mis võib päevakorda tulla, kui keeld jääb kehtima pikaajaliselt," selgitas Salumäe.