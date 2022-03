Venemaa lennundussektor võib kokku kukkuda, kuna Boeing peatas Vene lennuettevõtete varustamise

USA president Joe Biden teatas teisipäeva hilisõhtul, et nad liituvad liitlaste otsusega ja keelustavad oma õhuruumi Vene lennukitele — loe lähemalt SIIT.

Järgmisena teatas Boeing, et ei paku Venemaale enam varuosi ja hooldust, kuna lennukite ja mootorite tootjad, liisinguandjad ning hooldus- ja remonditeenuste pakkujad, kellel on Venemaa kliente, seisavad nüüd silmitsi mitmesuguste Euroopa Liidu ja USA keeldudega, sealhulgas lennukite liisimise, uute lennukite ekspordi ja varuosade tarnimise osas.

Samuti võivad tekkida makseraskused, kuna mõnedele Venemaa pankadele keelati juurdepääs rahvusvahelisele SWIFT-maksesüsteemile.

Uued sanktsioonid isoleerivad Venemaa lennundussektori sarnaselt Iraani ja Põhja-Koreaga, kuid sellel on palju suuremad tagajärjed, arvestades Venemaa turu suuremat mahtu ja suurt sõltuvust lääne tarnijatest.

Analüütikafirma Cirium andmetel on Venemaa välismaistelt ettevõtetelt rentinud umbes 515 lennukit, mille hinnanguline turuväärtus on umbes 10 miljardit dollarit. Liisinguandjatel on Euroopa Liidu sanktsioonide alusel lepingute lõpetamiseks aega kuni 28. märtsini.

Lennunduskonsultatsiooniettevõtte IBA varahalduse direktor Peter Walter ütles, et ta eeldab, et varuosade tarnimise keeld avaldab suurt mõju kogu Venemaa tööstusele. “Kuna varuosad on piiratud, siis arvame, et neid võetakse esialgu Venemaal maas olevatelt lennukitelt, et reisijaid teenindav lennukipark oleks töökorras,” lisas ta teisipäeval toimunud veebiseminaril. Venemaa raskused varuosade hankimisel võivad mõjutada ka rahvusvahelisi lennufirmasid, mille lennukid lendavad Venemaale ja võivad mõnikord sihtkohas varuosi vajada.

See, et Venemaa lennuettevõtted ei saa enam lääne tootjatelt uusi lennukeid ega varuosi tellida, on Venemaa lennundussektorile suur löök, mille tagajärjel võib lennundussektor praktiliselt kokku kukkuda. See on hoop ka nii Boeingule kui Airbusile, mis kaotavad suuri summasid. Airbus pole oma tegevust või selle puudumist Venemaal veel kommenteerinud.

Allikas: Reuters