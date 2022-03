Otsid oma reisiks majutust? Neid asju tuleb öömaja valides kindlasti teada

Tasub teada, et majutusteenustele ei kehti 14-päevane taganemisõigus, nagu netiostude puhul Euroopa Liidus seadusega reeglina ette nähtud. Tühistamis- ja muutmistingimused on iga teenusepakkuja otsustada ning tarbijale broneeringu kinnitamise järgselt siduvad. Seega tasub eelistada tasuta tühistamisega pakkumisi, sest igasuguse reisitõrke, näiteks haigestumise või uute reisipiirangute rakendumisel, ei saa majutust vastasel juhul tühistada. Ei ole harvad juhused, kus tühistamatu broneeringu puhul arvatakse tarbija arvelt maha kogu majutuse maksumus, kuigi tarbija ei ole teenust kasutanud, sest reis tuli ära jätta. Võimalike riskide maandamiseks tasub alati vormistada ka reisikindlustus.

Kui jätta majutusasutuse sätestatud tingimused läbi lugemata, võib tarbija kannatada rahalist kahju. Näiteks on osadel külaliskorteritel, kus puudub kohapeal teenindav personal, selged tingimused, et saabumine peab toimuma kindlal kellaajal või enne teatavat aega, mille möödumisel ei ole võimalik tarbijaid majutuspaika sisse lasta. Sellise tingimuse tähelepanuta jätmisel võib tekkida olukord, kus reisijad ei pääsegi liiga hilise saabumise korral ööbimispaika, kuigi on selle eest ette tasunud.