VANCOUVER | Suurepärane sihtkoht avastusretkedeks ja seiklusteks nii linnas sees kui selle ümbruses

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Kanadas viisavabalt kuni 180 päeva, pass peab kehtima kogu reisi vältel. Lennukiga viisavaba reisimise korral on kohustuslik registreerida ennast elektroonilises reisi eelregistreerimise süsteemis eTA (lisainfo www.canada.ca/eTA ). Registreerimine on vajalik ka juhul, kui Kanadas tehakse ainult vahemaandumine. Väljastatud eTA kehtib 5 aastat või kuni passi kehtivusaja lõpuni.

Kõik Kanadasse saabujad peaksid arvestama, et saabudes võidakse riiki sisenejad suunata valikuliselt PCR-testimisele, mis tähendab, et testitulemust tuleb oodata sihtkohas isolatsioonis kuni 72h.

Vancouver on uhke oma mitmekülgsuse, pärismaalaste ajaloo ja tolerantsuse üle. Linna lääneosas Davie külas õitseb LGBTQ+ kommuun, kellele meeldib end näidata ja lõbusalt aega veeta. Samuti on linn koduks ühele riigi suurimale urbanistlikule pärismaalaste kogukonnale.

Kui avastate, et aasta läbi ei sajagi ainult jääkülma vihma, siis tuleks hakata sügavamale kaevuma, mida Vancouveril aastaringselt pakkuda on. Kanada suuruselt kolmas linn on multikultuurne keskus imetlusväärse arhitektuuriga, mis asub Georgia väinas ja on ümbritsetud imeliste mägede ja lopsaka rohelise metsaga.

Vancouveri osas levib palju väärarusaamu — küll on liiga külm, küll sajab kogu aeg ja on väga pime. Ometi on Vancouver üks mõõdukama ilmaga linnu Kanadas ja suurepäraseks sihtkohaks avastusretkedeks ja seiklusteks nii linnas sees kui selle ümbruses.

Kuidas minna?

Vancouverisse on võimalik lennata 1-2 ümberistumisega nii Tallinnast, Riiast kui Helsingist. Soodsamad edasi-tagasi piletihinnad jäävad ligikaudu 850€ kanti.

Millal minna?

Vancouveri külastamiseks kehva aega ei olegi, kuid nagu meilgi, leidub iga aastaaja jaoks põhjuseid. Suvekuud toovad enim turiste ja pikimaid päevi, kuid üllatuslikult pehme talv on külastajate poolest kõige tagasihoidlikum. Esimesed puud ja lilled hakkavad õide puhkema juba veebruaris. Pidage meeles, et novembrist märtsini on kõige vihmasemad kuud. See tähendab, et september on üks kõige idüllilisemaid aegu oma langevate lehtede, jahutavate temperatuuride ja kuiva taeva tõttu.

Aprillist novembrini on vaalavaatluse kõrghooaeg. Ürituste ja festivalide kõige magusam aeg on Hiina uusaasta, mis leiab aset jaanuaris või veebruaris. Vancouveri maraton toimub mais ja Pride Parade juulis või augustis.

Mida võiksid teada?



Ajavöönd: Pacific Standard

Valuuta: kanada dollar hüüdnimega “loonie”

Keel: inglise keel

Riigi suunakood: +1 604

Pealinn: Ottawa, Briti Kolumbia pealinn on Victoria

Rahvaarv: 2,632,000

Üks Vancouveri võluvamaid aspekte on see, kui lihtne on seal ringi liikuda. Linn ei ole mitte ainult jalakäija- ja rattasõbralik, vaid ka mitmekülgse ühistranspordivalikuga. Auto rentimisega ei ole mõtet vaeva näha, kuna parkimine hotellides on kulukas. Taksod, bussid, praamid, rongid ja sõidujagamisteenused muudavad ringi liikumise väga lihtsaks.

Vancouveris on üle 550 tasuta WiFi-võrgu. Otsige vaid #VanWifi avalikku võrku, kui vajate kiiret ligipääsu turismiinfoks.