Tallinna lennujaam liitus Rohetiigriga, et saavutada aastaks 2030 süsinikuneutraalsus

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Anneli Turkini sõnul on vastutustundlik ja keskkonda säästev tegutsemine olnud lennujaama fookuses juba aastaid. „Oleme viimased paar aastat tegutsenud eesmärgi nimel saavutada aastaks 2030 süsinikuneutraalsus. Näeme aga, et suuri muutusi saab ellu kutsuda ja teoks teha vaid koostöös. Otsustasime liituda Rohetiigri koostööplatvormiga, et olla osa kestlike ettevõtete võrgustikust, rääkida kaasa Eesti majanduse kestlikkumaks muutmisel, õppida teistelt ja jagada oma kogemusi."

Turkin tõi ka välja, et lennujaam on välja töötanud oma süsinikuneutraalsuse saavutamise tegevuskava, kus iga lennujaamaga seotud või seda läbival inimesel on kanda oluline roll seatud eesmärkide saavutamisel.

„Olles kaardistanud ära lennujaama keskkonnamõju selgub, et suurima osa, ca 11 000 tonni CO₂ tuleb elektrienergia tarbimisest. Selleks, et suurendada taastuvenergia osakaalu meie tarbimises, oleme alustanud päikeseparkide rajamisega. Tänaseks toodame orienteeruvalt 10% elektrist päikeseparkide abil. Järgmise kahe aasta jooksul suurendame oluliselt päikeseparkide mahte, et jõuda juba 30-40%-ni taastuvenergia osakaalust ja jätkame selle osakaalu suurendamisega ka tulevikus," tõi Turkin näite. „Samuti on kogu lennuvälja valgustus üle viidud LED-tehnoloogiale."

Elektrienergia kõrval on olulised ka muud valdkonnad, näiteks keskkonnasõbralikum küttelahendus ning arendused masinapargis ja infrastruktuuris. Juba täna on lennukite maapealses teeninduses märgata elektrilist tehnikat, nii lennuki puksiirmasina kui ka maapealse toite ehk GPU näol.

Rohetiigri esindusorganisatsiooni juhi Andres Veske sõnul on Tallinna Lennujaama liitumine Rohetiigriga väga oluline, sest transpordisektor vajab tugevaid rohepöörde eestkõnelejaid ja ärategijaid, kelle positiivsed edulood oleksid ka teistele eeskujuks. „Näeme suurt koostööpotentsiaali ka teiste Rohetiigri liikmete vahel, kes haldavad suuri transpordisõlmi ja taristuid," rääkis Veske.