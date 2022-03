Keskkonnavahetus hoiab vaimu tervena: üheksa parimat kohta, kus märtsis hetkeks aeg maha võtta

Nädal enne ülestõusmispühi on Sevillas meeldejäävate pidustuste aeg. Kuigi neid sündmusi tähistatakse kõikjal Hispaanias, on just pidustus Sevillas nägemist ja kogemist väärt. Usuvennad kannavad Neitsi Maarja ja Jeesuse kujusid ning kujutisi. Nendele järgnevad küünalde kandjad, luues sel moel eriti harda õhkkonna. Sündmuste aeg on olenevalt ülestõusmispühade ajast aasta-aastalt erinev.

Sevilla on suurepärane sihtkoht, kus on hästi toimiv ühistransport ning, kus enamik vaatamisväärsusi asub üksteisest vaid jalutuskäigu kaugusel. Reisi jooksul tuleks külastada Christopher Columbuse hauda Sevilla katedraalis ja imetleda kuulsat Plaza de Españat. Linna restoranid aga pakuvad rikkalikku toiduvalikut.

Kuu alguses toimub maailma suurim jalgrattaüritus Cape Town Cycle Tour, samuti on kavas linna tänavaid, väljakuid ja muuseume haarav kunstifestival Infecting the City.

Erinevalt ülejäänud Lõuna-Aafrikast on Kaplinna piirkonnas märtsikuus selge taevas ja mõnus soe kliima. Märtsis on täis ka linna sündmuste kalender.

Magus dessertvein — portvein — on saanud oma nime Porto linna järgi ning see on veel üks põnev põhjus linna külastamiseks.

4. Jaapan

Kevade alguses võiks suunduda Jaapanisse. Osaka lähedal asuvas Naras on koguni kaheksa UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat vaatamisväärsust.

Kliima on pehme. Vaatamata sellele, et märtsis on veel jahe, võivad kirsipuud õide puhkeda juba kuu lõpus.

Ainuüksi Nara budistlik templiala on väärt linna reisimist. Suureks vaatamisväärsuseks on ka Nara pargis jalutavad hirved, keda külastajad tohivad toita.

Naras toimub ka budistlik Omizutori festival, mis kestab kaks nädalat. Tseremooniate eesmärgiks on puhastada inimesi nende pattudest ning kuulutada uue aasta kevad alanuks.

Jaapani lääneosas asuv Kyoto on endine pealinn, mis võlub oma ajaloo ja iluga. Kyotos tundub kirsiõite hooajal, et terve linn on mattunud roosasse.

Ajaloolises linnas on koguni 17 UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat vaatamisväärsust. Samuti on siin arvukalt budistlikke ja šintoistlikke templeid. Geisha-kultuur elab teatud kvartalites endiselt edasi, tuues tänavapilti mineviku puudutuse.

5. Dublin, Iirimaa

Märtsis hakkab kevadpäike soojendama ka Iirimaal, kuigi pikkade varrukatega riided tasub ikkagi kaasa pakkida. Sel aastaajal on turistide arv pealinnas mõõdukas, välja arvatud Püha Patricku päev, mil Dublin on festivali ajal mitu päeva täidetud meeleolukate pidustustega. Selleks ajaks tuleks hotellid aegsasti ette broneerida.

Võluvas Dublinis leidub tegevust nii päikeseliste kevadpäevade kui ka jahedamate vihmaste ilmade jaoks. Näitena võiks tuua Guinnessi õlletehase, Jamesoni piiritusetehase või ka Trinity kolledži külastuse, et imetleda iidset Kellsi raamatut. Need peaksid olema Dublini reisi kohustuslikud väisangud.

6. Mallorca, Hispaania

Aktiivset puhkust eelistavatel reisijatel tasub Mallorcat just kevadel külastada, kuna see on aastate jooksul muutunud populaarseks sihtkohaks just tänu oma sportimisvõimalustele. Kevadine ilm võimaldab aktiivset liikumist pingevabamalt kui suvekuumus.