Venemaa vastukäik. Taevas suletakse 36 riigi lennukitele, nende hulgas ka Balti riigid

Raportis seisab, et lennuettevõtjatele on lennupiirang kehtestatud just Euroopa vastureaktsiooniks. Seega võivad nüüd 36 riigi vedajad osutada lende Venemaa õhuruumis üksnes siis, kui neil on selleks vastav eriluba. Eriluba tuleb taotleda kas föderaalselt lennutranspordi agentuurilt või Venemaa välisministeeriumilt.