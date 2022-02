Finnair peatas nädalaks lennud Aasiasse ja Venemaale: mida teha, kui su lend on tühistatud?

Finnair teeb kõik endast oleneva, et suunata reisijad sihtkohta nii kiiresti kui võimalik, kuigi alternatiivsete lendude kättesaadavus on praegu piiratud. Pärast seda, kui Finnair on reisi ümber suunanud, saadetakse reisijale uue lennu info SMS-i ja/või e-posti teel. Oma uuendatud reisiplaani ja võimalikke uusi lennuvariante saab kontrollida ka oma broneeringust. Samuti on võimalik taotleda oma kasutamata jäänud lennupiletite eest täielikku hüvitist — SIIN.