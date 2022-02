PZU eelmise aasta suurim reisikindlustuse hüvitis oli ligi 50 000 eurot

PZU on rahvusvaheline 200-aastase ajalooga kahjukindlustusselts, mis on Baltimaade üks juhtivaid kindlustusseltse. Iga seitsmenda Eesti elaniku vara on kindlustatud PZU-s ning ettevõte on alates 2020. aastast olnud Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tunnustatud kindlustuspartner.