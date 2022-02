Avasta Ida-Virumaa | Kohad, mida kindlasti võiksid külastada!

Mäetaguse mõisahotell

Kui soovid investeerida, aga aktsiad ja krüptoraha pole päris Sinu teetass, siis on Mäetaguse Hotel & SPA kingitused just Sulle! Kingi endale ja oma lähedastele aega, väljateenitud puhkust ja mõnusat lõõgastust. See on investeering, mida keegi ei saa Sinult ära võtta ja millest kõik ainult võidavad. Mõisahotell ise asub häärberi paremal käel kolmes omavahel ühendatud ajaloolises hoones: tall-tõllakuuris restoran ja üks majutustiib, veskis teine majutustiib ja oranžeriis (triiphoones) spaa.

Neile, kes veel ei tea, siis Mäetaguse Mõisahotell on tõeliselt armas kohake, mille väike maja lubab nautida privaatsust ja personaalset teenindust. Tõelist puhkamise meistriklassi demonstreerib viimase mõisniku auks nimetatud mõisakass Miisbeth von Rosen, sõpradele lihtsalt Miisu, keda talvisel ajal näeb üsna sageli tugitoolil või diivanil mõnulemas või külalisi saba püsti parklast hotelli juhatamas.

Kodune atmosfäär ja soe teenindus laseb külastajatel end tunda nagu tõelistel kuningakassidel ning kui veel lisaks tellida mõned paitused ja seljasügamised (loe: näohoolitsused ja massaažid), siis on tõeline rahulolu garanteeritud.

Mõisahotelli külalisi võetakse vastu samasuguse soojuse ja sõbralikkusega nagu mõisniku külalisi. Teenindajad oma linastes vormirõivastes on kohaliku talurahva rollis, kandes restoranis Rosen ette kohalikust toorainest söögipoolist- põhitoiduained on 30 km raadiusest.

Mis kogu puhkamise aga eriti nauditavaks teeb, on selle väikse maja kohta päris suur spaa- mis on mõnusalt soe- õhu- ja veetemperatuur on seal kogu aeg 30 kraadi ringis.

Toa hind sisaldab saabumispäeval supelmaja kasutamist, kus on kaks 25-meetrist ujumisrada, kolm sauna ja massaažibassein. Lisatasu eest saab soetada pääsme täiskasvanute 18+ tagatuppa, mis avab ukse veel nelja mahedasse sauna, mullivanni ja lõõgastuspesadesse. Nii on Mäetaguse spaas kokku seitse erinevat sauna, kust hämaral ajal on romantiline valgustatud mõisaparki imetleda ja omakeskis maailma parandada.