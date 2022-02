Eia Uusi „Kirjad Buenos Airesest" pälvis žüriilt maksimumpunktid kui hästi läbi komponeeritud kunstiteos. „Raamat annab ülevaate väga eripalgelisest linnast ja autori eripalgelistest emotsioonidest selles linnas. Kuigi teos on üles ehitatud justkui fragmentidena, ei ole see juhulik reisipäevik ega -blogi, vaid terviklikult komponeeritud kunstiteos," sõnas žürii tööd koordineerinud Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli.