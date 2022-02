VIDEO | Internetisensatsioon. Inimesed jälgivad otseülekandes, kuidas piloodid tormiga võitlevad

Mees nimega Jerry Dyler on saanud suure tähelepanu osaliseks ajal, mil Suurbritannias möllab torm Eunice. Ta on nimelt väga populaarseks osutunud YouTube'i kanali omanik. Selle nimeks on Big Jet TV, milles on näha otsestriim Heathrow lennujaamal maanduvatest ja õhku tõusvatest lennukitest.

Seda otseülekannet jälgib ühel ajahetkel enam kui 100 000 inimest, lõunaajal isegi 170 000. Seal on näha, kuidas piloodid püüavad erakordselt tuulistes oludes maanduda. Jerry ise kommenteerib kõike entusiastlikult. Striimist on saanud fenomen ning see on hetkel Suurbritannias Twitteri suuruselt teine trend peale #StormEunice'i ennast.

Jerry'st on saanud tõeline staar, kes on vahepeal ülekande ajal pidanud andma intervjuusid nii BBC Newsile kui ka Sky Newsile.

"Tuule kiirus on hakanud kerkima. Pilootidele tuleb au anda," kommenteeris ta. Ta lisas, et lennukid lähenevad lennuväljale "külg ees".

Juba enne käesolevat tormi oli tema YouTube'i kanalil üle 100 000 tellija, kuid nende arv on tänasega kasvanud.

Brittish Airways on öelnud, et nad on tänaseks jätnud ära 80 lendu Londoni lennujaamadest. Ka teiste linnade lennujaamades on lende ära jäetud.