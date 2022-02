MILANO | Ikooniline linn moe, arhitektuuri ja kunsti radadel

Milano reisijuht



Milano on üks maailma moepealinnadest ja otse loomulikult on Milanol stiili. Kohalikud käivad hästi riides, külalised vuhisevad mööda Quadrilatero d’Oro ehk Kuldse Ristküliku tänavaid — Montenapoleonet ümbritsevat piirkonda, mis on koduks kõikidele teada-tuntud brändidele.

Kohati on tunne, justkui oleks Milano Itaalia modernseim linn. Moemajad mõjutavad kaasaegsete kunstigaleriide iga-aastast saaki uue hingamise saanud industriaalaladel: Fondazione Prada, Armani Silos ja Pirelli Hangarbicocca, kui vaid alustuseks mõnda mainida. Triennale võõrustab permanentset väljanäitust Itaalia disainist ja igal aprillil täidab Milano disaininädal linna pop-up butiikide ning galeriidega. Isegi ööelu on Milanos tulevikku vaatav — ühed kõige loomingulisemad ja leidlikumad kokteilibaarid Euroopas asuvad just Milanos.

Loomulikult on Milanol ka rikas ajalugu — Milano katedraal on Euroopa suuruselt teine kirik, mille ehitamist alustati 1386. aastal ning mis jõudis lõpule alles möödunud sajandi kuuekümnendatel. Pea kuussada aastat kestnud viimistlused kajastuvad ka intrigeerivas disainis. Brera näol on tegemist Itaalia ühe parima kunstigaleriiga, olles koduks teostele keskajast kuni 20. sajandini. Ning loomulikult on Milano Leonardo da Vinci linn, kes töötas Sforzeno tsidadellis ja maalis enda kurikuulsa “Püha õhtusöömaaja” Milano Santa Maria delle Grazie kiriku söögisaali seinale. Minevik, olevik ja tulevik Porta Garibaldi rajooni näol — vähesed linnad on sedavõrd energiast pakatavad kui seda on Milano.

Riiki pääsemine:

Reisi planeerides arvestage, et Itaalias COVID-19 haigestumise või positiivse testitulemuse korral tuleb haigus läbi põdeda asukohariigis ning jääda isolatsiooni vastavalt asukohariigis kehtestatud korrale. Veenduge, et reisile minnes on tehtud COVID-kindlustus, mis katab koroonaviiruse tõttu tekkinud ravi- ja majutuskulud.