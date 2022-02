Parem, kui seda tead: kuidas tellida Itaalias kohvi nii, et sa väga loll välja ei paistaks?

Itaaias, eriti selle lõunaosas, on ilm sageli väga kuum. Tavaliselt on sellega võitlemiseks parim jook Aperoli-nimeline aperitiiv, kuid mõnikord on parem valida midagi alkoholivaba. Freddo puhul on tegemist espressoga, millesse on lisatud jääd ja suhkrut ning segatud seni, kuni jook pealt kergelt vahuseks muutub. See on just selline kofeiini sisaldav lonksuke, mis kuumal suvepäeval kenasti ergutab.