Eestlased on hakanud koroonapandeemia ajal pikemaid reise planeerima

Estraveli erakliendisuhete ja turundusosakonna juhi Katrin Aaslaiu sõnul eelistati möödunud aastal teha reisiplaane selle järgi, kuhu olid mugavad lennuühendused otselendude näol ja tšarterlennud. „Samuti oli väga oluliseks valikukriteeriumiks sihtriigi kehtestatud sissesõidu piirangud turistidele. Riigid, kus piirangud olid arusaadavamad ja mitte pidevas muutumises, olid ka populaarsemad,” lisas Aaslaid.

Estraveli esindaja sõnul jagunevad reisijad täna kahte leeri — ühed, kes otsivad mugavaid ja soodsaid pakettreise, ning teised, kellele pakuvad huvi kaugemad eraldatud sihtkohad. „Soodsad tšarterreisid on jätkuvalt populaarsed. Üheks põhjuseks on siin kindlasti reisikorraldajate paindlikud reisi muutmise tingimused ja soodustused,” selgitas Aaslaid. Nii on näiteks populaarsed sihtkohad talvel Tenerife ja Egiptus, suvel Türgi.

Samas kaugematest sihtkohtadest tuntakse huvi peamiselt Tai, Mehhiko, Tansaania, Maldiivide, Kuuba, Kariibi mere saarte ning Araabia Ühendemiraatide vastu.

Katrin Aaslaiu sõnul täheldas Estravel, et kaugemate sihtkohtade puhul ei planeeritud reise enam vaid puhkamiseks, vaid neid ühendati töötamisega ehk reisiperiood on varasemast pikem. „Usun, et see jääb ka tulevikuks nii, sest hübriidtöö on kindlasti asi, mis jääb ka peale pandeemia lõppu tavapärase tööharjumuse osaks,” tutvustas Aaslaid eestlaste reisiharjumusi.

Reisiotsus tehakse võimalikult hilja

Lisaks reisiperioodi pikenemisele on muutunud ka tarbija ostukäitumine reisi eest tasumisel. „Koroonapandeemia ajal on reisi ostuotsus lükatud nii hiliseks kui võimalik, et vältida olukorda, kus piirangud või tingimused riiki sisenemiseks kiiresti muutuvad. Varasemalt planeeriti reisi suisa kuni aasta ette,” lausus Aaslaid.