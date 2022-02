Läti leevendab piiranguid, alates 1. märtsist ei pea enam riiki sisenemiseks registreeruma Covidpassi platvormil

Aktuaalse kaamera korrespondent Ragnar Kond käis Lätis uurimas, kas ka Lätti reisimine ja seal töötamine muutub lihtsamaks. Kondi sõnul ootavad lätlased väga, et piirangute leevenemisel naaseks Lätti taas elu. "Riiki sisenemiseks on vaja endiselt koroonapassi, küll aga pääseb alates 1. märtsist tüütust Covidpass.lv elektroonilisest täitmisest," vahendab Kond. "Ka ei pea ükskõik mis riigist tulijad jääma enam Lätis isolatsiooni. Ka Lätis töötamise tingimused leevenevad 1. märtsist, mis tähendab, et kõikjal pole enam vaktsineerimiskohustust, küll aga jääb see kehtima sotsiaalvaldkonnas ja meditsiinis ehk siis nendes sektorites, kus puututakse inimestega rohkem kokku."