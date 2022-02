Puust ja punaseks: kuidas valida reisikindlustust uues reaalsuses?

Uus normaalsus reisimisel tähendabki seda, et ilma kindlustuseta reisimine on muutunud absoluutselt mõeldamatuks, rõhutab Salva reisikindlustuse osakonna juhataja Epp Ulfsak .

„Eestlased armastavad reisida ja õnneks saavad nüüd kõik aru, kui oluline roll on reisikindlustusel, et puhkus õnnestuks. Muidugi on avaldanud hoiakute muutmisele oma tugevat mõju pandeemiline olukord, kuid ka muud kindlustuskaitsed on saanud eestlaste jaoks reisimise lahutamatuks osaks,“ kinnitab Ulfsak.

Reisisihtkohta ja võimalikke riske arvestades tuleks reisikindlustust valides endale selgeks teha, millised on vajalikud kindlustuskaitsed, et kogu reis kulgeks turvaliselt.

Väga oluline aspekt on piisav tervisekindlustuse kindlustussumma, mis kataks ka kõige kallimad ravikulud. Siin on tähtis hoolikalt läbi mõelda võimalikud riskid, eriti need, mis on seotud sihtkohaga ja enda tervise üldise seisundiga. Seni suurim reisil tekkinud raviarvete kindlustushüvitis Eesti reisijale ulatus pea poole miljoni euroni, kuid tegemist oli erakordselt raske terviserikkega ja ulatusliku meditsiinilise abiga kauges riigis. Ainsana Eestis tegutsevatest kindlustusseltsidest pakub Salva Kindlustus 1 000 000 euro suurust tervisekindlustuse kaitset, millega ei tohiks kuskil maailmas hätta jääda. Selline kindlustusvalik on alati parim, kui reis toimub väljaspool Euroopat.