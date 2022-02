BRASIILIA REISIPÄEVIK | „Turistid rikuvad kõik ära,“ lausus mu sõbranna, kui olime restorani terrassile istunud

Me peatusime korraks, et lõunat süüa ja osta kaasa suhkruroost valmistatud cachacat. Kohalike sõnul pidi just Tiradentesest leidma kõige kvaliteetsemat märjukest ning tõepoolest oli seal väga suur valik cachacat. Kuna linn on turistide meelispaik, siis võis igal nurgal kohata kedagi, kes soovis sulle midagi müüa. Eriti palju oli tänavatel lõbusõitudeks mõeldud värvilisi hobusekaarikuid, mille hind langes iga mööduva kauplejaga.

Ma ärkasin keset päeva autos, sest olime jõudnud Tiradentesesse. Autojuht otsustas põgusalt tutvustada meile seda ajaloolist paika. Linn on saanud oma nime auväärse Brasiilia vabadusevõitleja järgi, Joaquim José da Silva Xavier (hüüdnimi Tiradentes), kes on sealkandist pärit. Tiradentes on tõeline kontrast Riole juba arhitektuuri poolest, mis on üks paremini säilinud Portugali koloniaalajastust. Tõepoolest, vaadates sealseid maju, oli tunne nagu oleks vahepeal teise riiki sõitnud.

Sõbranna äratas mind kell 4 hommikul, et sõita Carrancasesse, mis on umbes 6 tunni kaugusel Rio de Janeirost. Ta soovis vältida tipptundi ja jõuda enne pimedat kohale. Ma soovisin magada, sest mu kõht valutas eilsest „troopilisest” kokteilist, kuid mind motiveeris teadmine, et näen looduskauneid kohti. Seega vaevaliselt ajasin ennast voodist välja. Meile tuli järgi minu sõbranna sõbra poeg, keda ma vist isegi ei teretanud, ning läksin otsejoones auto tagumistele istmetele magama. Mu sõbranna rääkis autojuhiga terve tee ja ma endamisi mõtlesin, miks portugali keelega mulle meenuvad kõik venekeelsed sõnad.

Vaade mäe pealt Minas Geraisi osariigis.

Carrancases võttis meid vastu laia naeratusega Erton, kes oli kohalik muusik ja restorani-baari-hotelli pidaja. Mu sõbranna ütles, et ta on üle 60-aastane ja väga andekas kitarrist ning laulja, keda saab õhtul baaris näha bändiga esinemas. Ma küsisin Ertoni käest, kuidas ta on 60-aastaselt nii elujõuline ja hea välimusega (ma arvasin, et ta on palju noorem). Ta naeratas ja lausus, et Carrancases peitub nooruse allikas.

Erton oli ka kohalik giid, kes viis meid iga päev pärast hommikusööki erinevate koskede juurde. Käisime ujumas esimesel päeval vahetult pärast saabumist. Brasiillaste eripära on kindlasti see, et nad ütlevad sulle, et paki asjad lahti rahulikult ning aega on küll, kuid järgmisel hetkel tormavad su tuppa ja ütlevad, et auto ootab juba maja ees. Brasiillased ei ole kuidagi pahatahtlikud inimesed — vastupidi nad teevad oma külaliste heaks kõike. Ma unustasin kiirustades õiged jalanõud majja, kui läksime metsa matkale, ja Erton andis oma tossud mulle ning kõndis ise terve tee paljajalu. Ma olin väga liigutatud tema külalislahkusest.

Carrancase lähedal matkamas, kohalikud poisid teed näitamas.

Ma olin üsna väsinud pikast sõidust, kuid nähes esimest koske puude tagant paistmas, kadus kurnatuse tunne koheselt. Suurest rõõmust viskasin riided seljast ja hüppasin bikiinide väel vette. Kosk oli sõna otseses mõttes looduslik spaa ja ma mõnulesin veesurve all nii kaua, kuni keha hakkas muutuma rosinaks. Kohalike sõnul on Minas Geraisi osariigis, mis on pindalalt suurem kui Prantsusmaa, tuhandeid erinevaid koskesid.

Looduslik spaa.

Te kõik lõhnate siin nii hästi

Pärast karastavat suplust ja matka liikusime tagasi majutuskohta. Lõpuks ometi oli mul aega, et vaadata ringi ja pakkida lahti asjad. Majutuskoht oli meil kolme peale, kus peale minu ja sõbranna ööbis ka autojuht. Kõigil olid eraldi toad, aga vannituba pidime jagama. Puhkamiseks ei olnud palju aega, sest Erton esines õhtul oma baaris ja olime lubanud minna teda kuulama.