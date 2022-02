Tartus toimub kolmapäeval Jääreiv: esitletakse Euroopa kultuuripealinna programmi, kõlab muusika ja avatakse näitus

“Tartu on koos Lõuna-Eestiga 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn. Me kutsume siinsetest elamustest osa saama publikut nii Eestist kui välismaalt,” kinnitab Tartu 2024 loovjuht Kati Ilves. “Jääreivil tutvustame esimesi ametlikku programmi kuuluvaid sündmuseid, mis pakuvad meile eelolevatel aastatel Tartus ja Lõuna-Eestis erilisi kogemusi ning muudavad kunstide kaudu maailma.” Tiitliaasta avapidustusteni on jäänud kaks aastat. Loovjuhi sõnul täieneb ametlik programm sel ja järgmisel aastal veel paljude Tartule ja Lõuna-Eestile omaste kui ka uute sündmustega.