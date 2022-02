Eestlaste poolt armastatud sihtkoht tervitas turiste esimest korda kahe aasta jooksul

"Ma arvan, et see annab kohalikule turismile ja Filipiinide majandusele hea tõuke," ütles Austraalias elav Malaisia sotsiaalmeedia suunamudija Shawn James Stickney, kes lendas oma tüdruksõpra üllatama.

"Pooled meie külalistest on välismaalased, kes puhkavad siin, seega on meil väga hea meel, et meie riik on lõpuks välisturistidele avatud," ütles kohaliku rattalaenutuse juht Russel Leyco.