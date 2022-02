Anneta sinagi! Eesti vabaühendused kutsuvad toetama Ukraina rindelähedastes asulates elavaid abivajajaid

ÜRO hinnangul vajab kestva relvakonflikti ja Covid-19 pandeemia koosmõjul Ida-Ukrainas humanitaarabi 2,9 miljonit inimest. Piirkonda on elama jäänud peamiselt inimesed, kellel pole kuhugi mujale minna; tühjenevates asulates tekkinud tööpuudus on loonud laialdase vaesuse olukorra, kus toetust igapäevaseks toimetulekuks vajab suurem osa kohalejäänutest. Vajadus on ka psühhosotsiaalse toe järele, et ebakindlate oludega toime tulla.

"Ukraina kriisipiirkond elab pidevas häireseisundis. Lisaks käimasolevale konfliktile on sealseid elanikke väga tugevalt mõjutanud ka Covid-19 pandeemia. Seega räägime me inimestest, kes peavad toime tulema mitme kriisiga korraga, omamata selleks peaaegu mitte mingeid vahendeid. Mondo pikaajaline töö kriisipiirkonnas on meile näidanud, et psühhosotsiaalne tugi on võrdselt oluline ainelise toe pakkumisega," ütles Mondo Ukraina suuna juht Veronika Svištš.