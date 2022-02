Tallinki laev Isabelle suundub hoolduseks Soome Turu laevaremonditehasesse, kust siirdub otse Riiga

Kõik planeeritud hooldustööd ja tehnosüsteemide uuendused viiakse laeval läbi selleks, et veelgi parendada ettevõtte reisijate mugavust ja reisikogemust ning laev eelseisvaks kevad-suviseks turismihooajaks parimasse korda seada.

"Isabelle on oma kodusadamast Riiast ja tavapäraselt Riia-Stockholmi laevaliinilt nüüdseks eemal olnud kogu pika koroonapandeemia perioodi - alates märtsist 2020. Oleme rõõmsad, et kohe peale laeva plaanilise tehnohoolduse lõppu saab Isabelle viimaks ometi suunduda otse kodusesse Riia sadamasse. Nii Isabelle kui tema meeskond ootavad juba pikisilmi Riia-Stockholmi liini taasavamist eeloleva kevad-suvise reisihooaja alguseks. Oleme tulvil teotahet ja heas tehnilises valmiduses, et tervitada meie häid Läti ja Rootsi kliente taas laevapardal ja pakkuda nauditavat lühipuhkust ja paljuigatsetud merereise ilusal Läänemerel," ütles Tallinki laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.