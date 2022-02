Koroonapandeemias muutunud reisiharjumused: eestlased sõidavad järjest kaugemale, tervise pealt kokku ei hoita

Reisikorraldajate sõnutsi näitas 2021. aasta teine pool reisibüroodele taas helgemat poolt ning juba peagi loodetakse reisimise taastumist pandeemia-eelsele tasemele. Muutunud trendid joonistuvad selgelt välja ka kindlustusstatistikas, kus on täheldada uute piirkondade esiletõusu ning suuremat mure tervise pärast. Oma tähelepanekuid inimeste muutunud reisimisharjumustest jagab Seesam kindlustuse reisikindlustuse tootejuht Marit Raag.

Vähem Euroopat, rohkem Aasiat ja Ameerikat

Kui pandeemia esimese laine eel ja järel võis täheldada reisimist eelkõige Euroopa-siseselt, siis nüüd armastatakse Raagi sõnul reisida järjest kaugemale. “Näeme, et sagenenud on reisid nii Aasiasse kui ka Ameerikasse. Euroopa paistab silma oluliselt karmimate piirangute osas kui muu maailm, nii et võib arvata, et muutunud sihtkohaeelistusi on kujundanud nii leebemad piirangud sihtkohas kui ka see, kas riiki sisenemisel on vaja tõendada täielikku vaktsineeritust või piisab ka negatiivse koroonatesti sertifikaadist,” selgitab Raag.

Nagu juba aastaid, on endiselt populaarsed ka otselennuga reisid Egiptusesse, Kanaari saartele ja Türki.

Kindlustust uisa-päisa ei tehta

“Suurim erinevus on kindlasti see, kui palju on selle ajaga muutunud inimeste suhtumine oma tervise eest muretsemisel. Varem oli üsnagi tavapärane, et reisile minnes sõlmiti tervise osas vaid kõige odavam kindlustus, kui üldse. Näiteks Euroopa riikidesse reisides arvati, et selleks piisab Euroopa ravikindlustuskaardist,” toob Raag välja.