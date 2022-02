Idee nädalavahetuseks: vali välja sobiv suusarada ja naudi talve täiel rinnal

Loodusliku lumega Tartu Maratoni 63 km pikkune suusarada algab Tehvandi Spordikeskuse staadionilt Otepääl ning kulgeb läbi Väikese Munamäe, Matu, Harimäe, Kuutsemäe ning Palu Elvasse. 31 km distants algab Arula teeristist. Raja ametlik finiš on Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses. Alates veebruari teisest nädalast kuni talvehooaja lõpuni on kasutatav rajalõik Tehvandilt Käärikule. Huvitav teada: rajale jäävad Eesti suurima vabaõhuteemapargi Maajumalate pargi puuskulptuurid.

Lähte suusarajad asuvad Lähte alevikus, Tartu linnast 15 kilomeetri kaugusel. Suusaradadele pääseb ööpäevaringselt ja tasuta. Lähtel on 4 erineva pikkusega suusarada: 5 km, 2,5 km, 2 km ning 1 km. Talvisel ajal on suusarajad valgustatud kuni kella 21-ni. Sõita saab 1,25 km pikkusel kunstlumest rajal. Radade juures paikneb ka vaatetorn. Pesemisvõimalused on lähedalasuvas Lähte spordihoones.

Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusest saavad alguse hooldatud, erineva pikkuse ja raskusastmega suusarajad: 1,5 km, 3 km, 5 km, 19 km ja 24 km. Pakutakse suusavarustuse renti täiskasvanutele ja lastele, suuskade hooldust, suusatamise õpet nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Samuti on võimalik tellida suusaõpet ja -matku suurematele seltskondadele just sulle sobival ajal.

Haanja suusanõlvad ja murdmaasuusarajad sobivad nii algajatele kui kogenud suusatajatele. Suusaradade pikkused on: 1 km, 2 km, 3 km ja 5 km. Valgustatud radu on 2 km ja 3,2 km pikkuses ning valgustatud rajad on talvel avatud kuni kl 21.00. Puhkekeskuse kõrval on olemas lasketiir laskesuusatamise harrastajatele. Teistel aastaaegadel sobivad Haanja suusarajad matkamiseks ja jalgrattasõiduks. Info raja hetkeolukorra kohta leiad SIIT .

Valga maakond, Pühajärve küla

Loodusliku lumega Pühajärve-Kääriku 10 km suusamatkarada pakub sulle talvise elamuse nii suusatades kui ka lihtsalt matkates. Rada saab alguse Pühajärve SPA & Puhkekeskuse juurest või Käärikult. 2,5 km lõik Sihva-Kääriku on valgustatud kuni kella 21-ni. Rada on lihtsama reljeefiga ja sobib hästi just pühapäevasuusatajaile. Käärikul võid suusamatka jätkata erineva pikkusega Kääriku suusaradadel. Suuski saab laenutada Otepää linna suusalaenutustest. Tule ja naudi looduses liikumise võlu Otepääl!

Ida-Viru maakond, Vasavere küla

Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus asub Kurtna järvestikus Pannjärve vahetus läheduses. Metsas on ette valmistatud 1,2, 3,5 ja 7,5 km pikkused rajad. Talvel saad suusatada 2 ja 3 km valgustatud radadel, kus on ettevalmistatud nii uisustiili kui klassika jälg. Lastele on kelgumägi. Peamajas on riietusruumid ja pesemisvõimalus. Keskuses on avatud spordivahendite laenutus. Võimalik on laenutada suuski ja tõukekelke. Suusalaenutuse komplekti kuuluvad suusad, kepid ja saapad (valikus nr. 26-48). Laenutusmaja kõrval asub kohviautomaat. Suusaradade vahel asub ka tuubipark, kus saab mõnusalt aega veeta.

Lääne-Viru maakond, Ebavere küla

Ebavere mäe nõlvadele on talvehooajal rajatud suusarajad ja kelgumägi. Lisaks 18 korviga discgolfi park (talvehooajal avatud 9 korvi). Ebavere Tervisespordikeskusest leiad 1, 2, 3 ja 5 km pikkused suusarajad. Valgustatud on 3 km rada kuni kella 21.00. Suusavarustuse laenutus ja suusahoolduse teenus. Radade kasutamine on tasuta, varustuse laenutus ja suusahooldus tasuline. Suvehooajal saad siin radadel joosta, jalgrattaga sõita ja kepikõndi harrastada. Läheduses on rulluisu ja rullsuuskade rada. Kohapeal ka spordivarustuse rent. Olemas on saun ja pesemisvõimalused, kasutada saab seminariruumi.

Viljandi maakond, Viisuküla