Vaatamisväärsused Pekingis, mida imetleda taliolümpiamängude ajal: Linnupesa, Jääpael ja intelligentne 5G kiirrong

Peking sai hääletusel neli häält rohkem kui Almatõ Kasahstanis. Ülejäänud kandideerijad München, Barcelona, Kraków, Lviv, St. Moritz, Stockholm ja Oslo võtsid oma kandidatuuri erinevatel põhjustel tagasi.

Taliolümpiamängude ajal kasutatakse 15 suveolümpia jaoks ehitatud hoonet — tollal ehitati neid kokku 16. Kõige tuntum olümpiamängude toimumispaikadest on Hiina Rahvusstaadion, mis on siiani Pekingi suurimaks staadioniks. Oma erilise väjanägemise tõttu on hoone saanud hüüdnimeks Linnupesa (Niǎocháo). Ka sel korral, Beijing 2022 avaüritus ning lõputseremoonia viiakse läbi Linnupesas, mis mahutab 91 000 vaatajat.

Hoone väliskonstruktsioon on maailma suurim teras-struktuur, mille kohta sageli öeldakse, et see on kõige imetlusväärsem insenerisaavutus tänaseni.

Linnupesa. Foto: Hiina saatkond

Linnupesa lähedal on Pekingi Riiklik Veekeskus, kus 2008. aasta olümpiamängudel viidi läbi ujumisvõistlused ja toimuvad sünkroonujumised — ka see hoone on 2022. aastal saanud uue kasutuse. Kui teda enne nimetati veekuubikuks, siis nüüd on temast saanud Ice Cube ehk Jääkuubik ning seal toimuvad kurlinguvõistlused.

Jääkuubik. Foto: Hiina saatkond