Läti tahab välisinvesteeringute abil arendada riigi turismisektorit

Läti suurima hotelliketi Mogotel tippjuhi Sabine Krievina sõnul on firma kaks Riia hotelli suletud. Kokku on Mogotelil Riias üheksa hotelli.

"Piirangud takistavad endiselt inimeste liikumist. Hea, et on ärikliente ja spordiüritusi. Tavaolukorras oleks konverentsiteenuste järele palju suurem nõudlus, sel aastal seda segmenti ei eksisteeri. Parem olukord on nende hotellide puhul, kus on spaa," ütles Krievina.