Muuda oma talv põnevamaks Gauja Rahvuspargis

Līgatnes asub ka Vienkoču park , kus saab tutvuda puitkäsitöölise elukutsega, minna ekskursioonile Puitkäsitöömuuseumisse ning vaadata ka erinevaid puitskulptuure. Nautida Vienkoču pargi loodust ja seal talvel toimuvat ning heita pilku põnevatele ja oskuslikult valmistatud skulptuuridele ja muudele väljendusrikastele puitobjektidele saad unikaalsel jalutuskäigul lumekingadega. Lumised, erinevate loomade, kahepaiksete, putukate ja muud puitskulptuurid ja ajalooliste hoonete maketid näevad välja hoopis teisiti kui suvisel hooajal. Sealjuures tajud erilist tunnet, kui kuuled lume krudisevat laulu oma jalge all, kuid lumekoorik sinu sammude all kokku ei vaju. Ja rõõmuga võid sa hangesid ületada, uurides looduse energiast läbipõimunud pargi territooriumi.

Samuti on Līgatne kodukohaks Līgatne lusikatöökojale , kus saab tutvuda iidse puitesemete valmistamise kunstiga. Väikesest ja hubasest poest saab osta erinevaid puidust käsitööesemeid ja Līgatne veinikojas valmistatud jooke. Pärast korralikku jalutuskäiku on võimalik end soojendada ja nautida küünlavalgel romantilist veinidegustatsiooni liivakivikoopas Līgatnes, Lustūzise kaljus. Degusteerimise ajal saad teada nii mõndagi uut ka Līgatne ajaloolise paberivabriku küla, koobaste, kaljude, veinitegemise ja Līgatne veinikoja saavutustest, peaasi aga — saad proovida erinevat liiki jooke ja juustusuupisteid.

Āraiši järvelinnuse arheoloogiapark on koht, kus on võimalik ajalooga tutvuda kiviajast keskaja lõpuni välja. Selle kõige ebatavalisem objekt on Āraiši järvelinnus — rauaaja muistsete latgalite järvesaarel kindlustatud elukoht. Āraiši järvelinnus on põnev koht kõigile neile, kes soovivad ajaloo hõngu tunda saada. See on Euroopa ainus 8./9.–10. sajandi kindlustatud elukoha rekonstruktsioon, seega ainulaadne objekt, mis nomineeriti 2020. aastal Läti arheoloogiamälestiseks. Lisaks asub Āraiši ümbruskonnas üks kaunimaid kevadisi marsruute oma tõeliselt Lätipäraste maastikuvaadetega!