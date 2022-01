Välismaale suusatama või surfama? Aktiivset puhkust planeerides taga endale ja oma perele muretu reis

Enne kindlustusvaliku tegemist on oluline läbi mõelda oma reisi eesmärk ja plaanitavad tegevused. Talvisel ajal on eriti populaarsed suusareisid mägedesse või surfireis päikese alla. Paraku kujutavad need spordialad endast kõrgemat riski, mistõttu n-ö tavaline reisikindlustus ja meditsiiniabi kaitse nimetatud harrastustega seotud kahjusid ei hüvita ning juurde tuleks valida sobivad spordi lisakaitsed. Surfilaualt kukkudes või vigastades end suusanõlval võivad lisaks meditsiiniabikuludele ootamatult kalliks maksma minna pealtnäha teisejärgulised kulud — näiteks vigastatu helikopteriga transportimine mägedes või eraldatud rannalt haiglasse. Seega peaks lähtuvalt reisi ekstreemsemast iseloomust valima meditsiiniabi summa tavalisest suurema, vähemalt 100 000 €. Oluline on teada, et näiteks mäesuusatamisel pakuvad enamik kindlustusseltse kaitset vaid suusakeskustes märgistatud radadel, kuid väljaspool märgistatud suusaradu kindlustuskaitse puudub.