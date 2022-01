Seljakotiränduri pihtimused: lugu sellest, kuidas teekond randa võttis ootamatud pöörded

Olles reisinud seljakotiga juba neli kuud, siis pean tõdema, et lugusid on reisipäevikusse kogunenud küll ja veel. Siin on üks nendest.

Et pageda mandri-Euroopa jahedast talvest otsustasin detsembris suuna võtta Kanaari saartele, esialgu Tenerifele. Ainus ootus saarele oli see, et saaksin soojad riided nurka visata ja asendada need bikiinide ja plätudega — check!

Aga nüüd siis loo juurde.

Valesti läks kõik, mis minna sai

Oli marusoe jõulujärgne päev ja otsustasime reisikaaslasega seda rannas peesitades nautida. Kuivõrd bussiliiklus polnud teab mis aktiivne sel päeval, siis otsustasime tee ääres pöidlad õhku visata ja lootsime autojuhtide pühadejärgsele lahkusele. Kuid seda polnud kusagilt paista. Ja tagantjärgi mõistan, et elukesel olid muud plaanid meie jaoks!

Mõne aja möödudes saabus buss ja pikema mõtlemiseta otsustasime peale hüpata, sest suund oli sel vähemalt õige. Suund oli küll õige, aga buss viis meid ranna asemel hoopis kõrgustesse. Kuid tulihingelised seiklejad nagu me oleme, siis see ei heidutanud meid sugugi. “Küll me leiame viisi jõudmaks soovitud sihtkohta,” mõtlesime.

Mis juhtub, kui lihtsalt usaldada elu

Hakkasime siis kõmpima pea 600 meetri kõrguselt alla, et saabuda Alcalasse, meie lemmiklinnakesse. Sõber Google Maps väitis, et teekond alla võtab umbes kaks tundi ja kõndimine leiab aset autotee ääres. Noh, pole päris ideaalne, aga võtsime väljakutse sellegipoolest vastu.

Õige pea mõistsime, et oleme hoopis õnnega koos! Esiteks oli autotee täielikult meie päralt ja teiseks olid vaated allolevale ookeanile ning taamal paistvale La Gomera saarele hingematvad. Lisaks eelnevale lookles meie tee veel ka banaaniistanduste vahel. Kas saab midagi kaunimat olla kui see? Julgen kahelda.

Tee paradiisiranda vaatega La Gomera saarele. Foto: erakogu