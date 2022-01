Viking Line'i uus laev Viking Glory kuulub maailma kliimanutikaimate reisilaevade hulka

Viking Glory hakkab reisijaid sõidutama märtsis ning eeldatavasti toodab see oma eelkäijast üle 25% vähem heitkoguseid. Viking Glory ja Viking Grace, mis alustas Turu-Stockholmi liini teenindamist 2013. aastal, on nüüdseks kaks kõige kliimatargemat laeva, mis Läänemerel seilavad. „Viking Gloryt kavandades võeti arvesse nii tõhusus, keskkonnanõuded kui ka tulevik. Kümme aastat tagasi oli Viking Grace maailma kõige keskkonnasõbralikum reisilaev ja nüüd kasutab kordades suurem Glory sellest 10% vähem kütust," ütles Viking Line 'i jätkusuutlikkuse juht Dani Lindberg.

Ühtlasi tõi Lindberg välja, et Glory Azipodi kruvid ja muud tehnilised uuendused säästavad sadamas märkimisväärselt aega ning iga säästetud minut toob merereisil kaasa vähem heitgaase. Ka laeva teekonda hakatakse muutma vastavalt ilmastikutingimustele ja ajagraafikule.

Viking Line'i eesmärk on arendada kõiki oma laevu nii, et need oleksid kogu elutsükli jooksul kõige energiasäästlikumad. Uuendatakse juhtimis- ja kliimaseadmeid ning igal aastal paigaldatakse laevadele uut tehnikat. Lisaks puhastavad tuukrid laevade põhjasid regulaarselt. Nii vähendatakse veetakistust, kütusekulu ja vajadust kasutada mürgiseid värve.