Idee nädalavahetuseks: mida teha talvises Pärnus?

Pärnu südalinnas asuv Maarja-Magdaleena Gild on hubane pelgupaik sombuste päevade või käreda pakase eest. Töötubades saab meistrite juhendamisel valla lasta oma loomingulise poole. Õpetatakse nii keraamika valmistamist kui näiteks käpiknukkude õmblemist, kuid jooksvalt pakutakse muidki põnevaid töötubasid. Kehakosutuseks pakub hõrke terviseroogi ning on võimalik soetada meistrite valmistatud käsitöötooteid.



Julgematele külalistele pakub Pärnu uusi ja huvitavaid põgenemistubasid. Kui oled kunagi mõelnud, mis tunne võiks olla vanglast põgenemisel või kuidas on võimalik põgeneda KGB ohvitseride käest, on CCCP põgenemistoad just õige paik selle teada saamiseks. Novembris avati ka uus põgenemistuba, kus on võimalik osa saada meditsiinilisest eksperimendist — juhul, kui sa ei ole piisavalt kiire, et leida teine pääsetee.