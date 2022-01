AUHINNALOOS | Tallinki laeval Megastar on sünnipäev: osta pilet täna ja võida reis Business Lounge'is

„Meil on hea meel tähistada meie noorima laevastiku liikme viiendat sünnipäeva ning tahaksime siinkohal tänada kõiki meie kliente, kes on nende aastate jooksul meiega reisinud Megastari pardal. Me loodame, et meie klientidel on olnud rohkesti rõõmsaid hetki Megastaril, mis on varmalt teenindanud nii Eesti kui Soome reisijaid, aga ka paljusid inimesi kaugematest riikidest, nii headel aegadel enne koroonapandeemiat, aga — mis veelgi olulisem — ka viimastel keerulistel aastatel, jätkuvalt ühendades perekondi, sõpru, tuues kokku kalleid inimesi,” ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.