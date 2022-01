Tallinki laeva Silja Europa opereerimine Tallinna-Helsingi liinil peatatakse kuni 1. aprillini

„Turismisektori madalhooaeg ja jätkuvast omikroni tüve levikust tingitud tagasihoidlikud reisijate numbrid võimaldavad meil ette võtta ja ettepoole tuua võimalikult paljude oma laevastiku laevade tehnohooldusi, mis omakorda tähendab, et kui reisimine ühel hetkel taastub ja reisijate numbrid hakkavad tõusma, ei ole meil enam tarvis teha taolisi laevade liinilt mahavõtmise otsuseid, ning meie laevad on parimas võimalikus korras, et katkestusteta seilata," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene .

„Vabandame siiralt kõikide klientide ees, kelle reisiplaane antud otsus mõjutab, ning meie klienditeenindus võtab nendega ühendust, et leida ühiselt neile soovitud ajaks alternatiivseid reisivõimalusi ja parimaid lahendusi. Me siiralt loodame, et selle pandeemiaaja „Ameerika-mägede" karussell ja sellega kaasnevad pidevad muutused, on viimaks jõudmas lõpusirgele ja võime peagi jälle üheskoos seilata rahulikumates vetes, regulaargraafikute alusel ja oma tavaliinidel," lisas Nõgene.