Austraalias valati maadeavastaja kapten Cook'i kuju punase värviga üle

Austraalias tähistab 26. jaanuar kuupäeva, mil Briti laevastik sõitis 1788. aastal praeguse Sydney rannikule, et asutada seal koloonia. Britid pidasid Austraaliat asustamata maaks, olgugi, et seal olid oma asukad. Paljude põlisrahvaste jaoks, kelle põlvnemise ajalugu ulatub 50 000 aasta taha, on see "invasioonipäev".