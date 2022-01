FOTOD | Viking Line’i uus laev Viking Glory ületas koduteel Suessi kanali

Viking Glory ligi viienädalasest koduteest Hiinast Xiamenist Soome Turusse on juba enam kui pool läbitud. Selle aja jooksul on Viking Line'i lipulaeva logiraamatusse tehtud sissekandeid Singapurist, Sri Lankalt ja Aafrika Sarvel asuvast Djibouti Vabariigist, kus laev hiljuti tankis.

20. jaanuaril jõudis Viking Glory Punaselt merelt Vahemerele. Suessi kanali läbimiseks kulus 11 tundi.

“Meil oli võimalus näha lõputuid liivaluiteid, massiivseid sildu ja uskumatult palju ekskavaatoreid. Siinai poolsaare kallas on kui üks suur ehitusplats. Aga ka kanalit ennast täiustatakse, süvendatakse ja laiendatakse,” räägib Viking Glory kapten Ulf Lindroos.

Alguses muretses kapten kanali läbimisega seotud bürokraatia pärast ning kuuldud lood ei osutunudki pelgalt meremeeste jutuks. "Suessi ületamisega kaasnes mitu ärevat hetke. Pingutasime kõvasti, et kogu bürokraatlik paberimajandus õigeks ajaks korda saada. Meie mure ei olnud päris asjata. Nimelt teatasid kanali lootsid, et me ei ole nende konvoide nimekirjas, kuigi dokumendid olid täidetud vastavalt juhistele. Seega anti meile konvois varukoht. Põhjus jäi selgusetuks, kuid olulisim on, et saime teekonda jätkata."

Viking Glory kojutoomine on Ulf Lindroosile ja tema 40-liikmelisele meeskonnale ainulaadne väljakutse. Kogu nende aeg on kulunud laeva uurimisele ja uue tehnoloogia katsetamisele.

"Glory reageerib käskudele nii tundlikult, et mõnikord näib, nagu loeks ta meie mõtteid. Tegeleme peenhäälestusega ja õpime laeva lähemalt tundma. Meie jaoks on reisi suurim üllatus see, et uusim tehnoloogia töötab laitmatult.

Viking Glory jõuab Turusse veebruari alguses. Laev alustab Turu–Stockholmi liinil sõitmist 1. märtsil 2022.

“Reis on kulgenud plaanipäraselt ning ka ilmastikuolud on olnud soodsad. Vaatamata sellele, et meeskonnavaim ja meeleolu pardal on suurepärased, ootame kõik juba kojujõudmist,” lisab Ulf Lindroos.

Viking Glory kodutee sotsiaalmeedias

