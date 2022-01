Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Talispordialadest möödub nädalavahetus uisutamise tähe all. Tallinnas toimub pühapäevani nelja kontinendi mõõduvõtmine iluuisutamises . Kui nii eriline sündmus on juba koju kätte tulnud, tasub kogu perega minna kohapeale vaatama emotsiooniderohket ala, mida tavaliselt ju ainult teleri kaudu ja lühikeste uudislõikudena jälgida saab. Samuti toimub pühapäeval Mulgi Uisumaraton , kuhu registreerumine on juba suletud, kuid kaasa elama, üritusega tutvuma ning järgmiseks aastaks julgust ja motivatsiooni koguma minna on igati teretulnud. Viib ju uisumaraton looduslikule jääle ning kohtadesse, kuhu tavaliselt ligi ei pääse.

Pärnu lahe jääl avatakse Kalatakso pop-up kohvik . Teadaolevalt on see esimene selletaoline ettevõtmine Pärnu ajaloos. Idee sai alguse sellest, kui eelmisel aastal kalamehi merele viies sai sisse sõidetud rada, mida mööda ka rannas patseerijad tee merele leidsid. Sooja annab tünnilõke, kohvikusse saab Kalataksoga, soome kelguga või hoopis jala mööda jääd.

Kuigi päevad on hakanud juba pikemaks minema, on ööd veel parasjagu nii pikad, et neid tasub sisustada muugi kui magamisega. Öös on asju: Otepääl on laupäeval toimumas öölaulupidu, kus süüdatakse laululõkked ning kavas on 18 armastatud „Horoskoobi" laulu. Tehvandil leiab samuti laupäeval aset Suusahullude Öömaraton, kuhu saab veel osalejana registreeruda.