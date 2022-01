Lõõgastu mägedes: Itaalia Alpid lausa kutsuvad haarama mäesuuskade ja lumelaua järele

Suusahunte ootavad Itaalia populaarseimad suusakuurordid, sealhulgas Alpide number üks suusapiirkond Madonna di Campiglio. See on Euroopa silmapaistvaim suusakuurort, kus on heal tasemel taristu ning alati särav päike. Lisaks kantakse hoolt kõigi puhkajate eest: algajaid juhendatakse juba suusapassi ostmisel ning abistatakse igal edasisel sammul. Tänu kogenud instruktoritele on suusatamine mitte ainult lõbus, vaid ka täiesti turvaline.