ELEPHANTINE | Egiptuse hästi hoitud saladus — paradiisisaar keset Niilust

Tänapäevast kaarti vaadates seda ei aima, aga Aswan on tegelikult piirilinn, siin lõppeb “päris” Egiptus ja algab Nuubia, mille alad laiuvad siit kuni piirini ja edasi kaugele Sudaani. Vanade egiptlaste, kreeklaste ja roomlaste jaoks oli see impeeriumi lõunapiir, tsivilisatsiooni lõpp. Maailma serva on kujutatud erinevalt, aga see oli meeldiv serv: rikas saar, mis kaubitses graniidiga ja kus peatusid lõuna poolt tulevad laevad, mille lastiks olid elevandiluu, jaanalinnusuled, keraamika, eebenipuu, orjad — kõik, mida Aafrika südamest leida võis ja laevale tõsta kannatas. Siin on juba tõelise Aafrika hõngu, isegi aeg tundub kulgevat teises rütmis, hulga aeglasemas — sest kui Aafrikas midagi tõesti palju on, siis on see aeg.