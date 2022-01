VIDEO | Vaata, kuidas kolm vaprat naist 13 külmakraadiga meres ujumas käivad

Taliujumisest on saanud eestlaste hulgas nii populaarne hobi, et selle üle kiputakse juba nalja viskama. Reisijuhil on aga asjaga tõsi taga, nii et käisime uurimas, kuidas ikkagi pakasega meres ujumine käib ja mis nipiga on võimalik veest välja tulles mitte ära külmuda.